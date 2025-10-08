हल्द्वानी के वैलेजली लॉज में एक युवक को तीन युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए जाने पर हंगामा हुआ। पार्षद की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों को हिरासत में लिया। युवक तसलीम पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने भी घटना का विरोध किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। शहर के वैलेजली लाज में सोमवार देर रात उस समय लोगों ने हंगामा काट दिया, जब एक घर में युवक तीन युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला। कालोनी के लोगों का हंगामा बढ़ता देख वार्ड-3 का पार्षद मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी।

रात एक बजे पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाया। मंगलवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे युवक व तीनों युवतियों को पुलिस कोतवाली लेकर आई। जहां चारों से पूछताछ की गई। पार्षद ने पुलिस को दी तहरीर पुलिस के अनुसार काठगोदाम निवासी 25 वर्षीय तसलीम उर्फ सोनू वाहन रिपेयरिंग का कार्य करता है। उसने सोमवार रात वैलेजली लाज वार्ड-3 गली नंबर दो किसी वसीम नाम के परिचित के मकान में (जो वर्तमान में बरेली में रहता है) तीन युवतियां बुलायी थीं। जिसके बाद क्षेत्र में हंगामा खड़ा हो गया।

इधर, पार्षद धर्मवीर ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि मुस्लिम युवक तसलीम के साथ तीन युवतियों को मोहल्ले के लोगों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इससे पहले भी इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियां यहां के स्थानीय लोगों ने इसी घर में देखी हैं। जिसका विरोध भी किया गया है।