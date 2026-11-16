हल्द्वानी में महिला कांग्रेस का मुखानी थाने पर धरना, महिला सुरक्षा पर भाजपा सरकार को घेरा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। भाजपा राज में बहन-बेटियों को असुरक्षित बताते हुए महिला कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ मुखानी थाने में धरने पर बैठ गए। मांग करते हुए कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में संदिग्ध कार का पता लगाने के साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए।

12 नवंबर को पनियाली के पास स्थित त्रिशूल होम स्टे में 16 वर्षीय नाबालिग संग दुष्कर्म हुआ था। मामले में पुलिस ने एबीवीपी से एमबीपीजी कॉलेज में अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके देवेंद्र बिष्ट के साथ ही नितिन, अंश और हिमांशु गोनी नाम के युवक की गिरफ्तारी की थी।