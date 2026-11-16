हल्द्वानी गौला बाईपास पर भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गौला बाईपास पर सोमवार सुबह तेज रफ्तार स्कार्पियो ने बाइक सवार को कुचल दिया। इंदिरा नगर रेलवे फाटक के सामने हुए हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर दूर जा गिरा।

उसके पैर का पंजा भी शरीर से अलग हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार बाइक संख्या यूके 06 बीके 0927 का चालक गौला बाईपास से शनि बाजार रोड की ओर मुड़ रहा था।

इसी दौरान सामने से आ रही स्कार्पियो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर बनभूलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने मृतक की पहचान प्रदीप हलदार पुत्र अनंत हलदार निवासी गोविंदनगर शक्तिफार्म, जनपद ऊधम सिंह नगर के रूप में की। तलाशी के दौरान उसके पास से नकदी और अन्य जरूरी सामान मिला। पुलिस ने शव को एंबुलेंस से भिजवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।