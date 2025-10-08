Language
    दो माह बाद फिर नैनीताल की लौटे 'बापू', हाई कोर्ट पहुंच गया था मामला

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:50 PM (IST)

    नैनीताल के एक चौराहे पर अब दो महात्मा गांधी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। पुरानी मूर्ति को चौड़ीकरण परियोजना के दौरान हटाने का प्रस्ताव था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा। पुरानी मूर्ति को रंग-रोगन के बाद वापस स्थापित कर दिया गया है, जिससे नैनीताल में एक ही चौराहे पर दो गांधी मूर्तियाँ हो गई हैं।

    नैनीताल के तल्लीताल डांठ क्षेत्र में स्थापित की जा रही महात्मा गांधी की पुरानी मूर्ति। जागरण

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के चौराहे पर अब दो-दो बापू नजर आयेंगे। दो माह पूर्व चौराहे के से हटाई गई पुरानी गांधी मूर्ति को रंगरोगन के बाद नए स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। अब डांठ पर चौराहे के बीच में एक महात्मा गांधी बैठकर चरखा कातते तो दूसरे छोर पर खड़े महात्मा गांधी नजर आयेंगे। एक चौराहे पर दो-दो गांधी प्रतिमा स्थापित वाला नैनीताल संभवतया पहला शहर बन गया है।

    तल्लीताल डांठ चौराहे के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में महात्मा गांधी की पुरानी प्रतिमा का हटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। लोनिवि ने चौड़ीकरण कार्य शुरू किया तो शहर के तमाम लोग गांधी प्रतिमा को हटाने के विरोध में उतर आये थे। लोगों का कहना था कि शहर के इतिहास को बदलकर नई गांधी प्रतिमा स्थापित की जा रही है।

    मामला हाई कोर्ट भी पहुंचने के बाद डांठ पर बैठे हुए महात्मा गांधी की चरखा कातती प्रतिमा स्थापित कर दी गई। दो अगस्त को लोनिवि ने पुरानी प्रतिमा को डांठ से हटा दिया। जिसको रंगरोगन के लिए कालाढूंगी डाक बंगला भेजा गया था।

    लोनिवि सहायक अभियंता तुलाराम टम्टा ने बताया कि पुरानी मूर्ति का पेंट खराब हो गया था। जिसमें मैटेलिक पेंट कर दो माह छह दिन बाद डांठ के दूसरी ओर स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति के प्लेटफार्म को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द मूर्ति का अनावरण कर दिया जाएगा। इसी के साथ तल्लीताल डांठ दो-दो गांधी मूर्ति वाला चौराहा बन गया है।