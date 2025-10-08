दो माह बाद फिर नैनीताल की लौटे 'बापू', हाई कोर्ट पहुंच गया था मामला

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के चौराहे पर अब दो-दो बापू नजर आयेंगे। दो माह पूर्व चौराहे के से हटाई गई पुरानी गांधी मूर्ति को रंगरोगन के बाद नए स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। अब डांठ पर चौराहे के बीच में एक महात्मा गांधी बैठकर चरखा कातते तो दूसरे छोर पर खड़े महात्मा गांधी नजर आयेंगे। एक चौराहे पर दो-दो गांधी प्रतिमा स्थापित वाला नैनीताल संभवतया पहला शहर बन गया है।

तल्लीताल डांठ चौराहे के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में महात्मा गांधी की पुरानी प्रतिमा का हटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। लोनिवि ने चौड़ीकरण कार्य शुरू किया तो शहर के तमाम लोग गांधी प्रतिमा को हटाने के विरोध में उतर आये थे। लोगों का कहना था कि शहर के इतिहास को बदलकर नई गांधी प्रतिमा स्थापित की जा रही है।

मामला हाई कोर्ट भी पहुंचने के बाद डांठ पर बैठे हुए महात्मा गांधी की चरखा कातती प्रतिमा स्थापित कर दी गई। दो अगस्त को लोनिवि ने पुरानी प्रतिमा को डांठ से हटा दिया। जिसको रंगरोगन के लिए कालाढूंगी डाक बंगला भेजा गया था।