    नैनीताल घूमने आए महाराष्ट्र के पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत, चिड़ियाघर से लौटने के दौरान हुई घटना

    By Naresh Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:34 PM (IST)

    नैनीताल में चिड़ियाघर से लौटते समय महाराष्ट्र के एक पर्यटक को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पर्यटक नैनीताल घूमने आए थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक है।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। महाराष्ट्र के पर्यटक की चिड़ियाघर से लौटने के दौरान गिरकर मौत हो गई। चिकित्सक प्रथम दृष्टया मौत की वजह हृदयाघात का बता रहे है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

    जानकारी के अनुसार, सामोर ठाणे महाराष्ट्र से स्वप्निल शंकर बेलोसे स्वजन के साथ घूमने नैनीताल आए थे। रविवार को वह चिड़ियाघर घूमने गए थे, जहां से सभी पैदल वापस लौट रहे थे। शंकर चिड़ियाघर के मुख्य गेट से कुछ मीटर नीचे पहुंचे ही थे कि अचानक गश खाकर गिर गए।

    स्वजन मदद को पहुंचे, लेकिन तब तक वह बेसुध हो गए थे। शटल सेवा में लगे वाहन के जरिये पर्यटक को तत्काल बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    एसएसआई दीपक बिष्ट के अनुसार चिकित्सकों प्रथम दृष्टया हृदयाघात के कारण मौत होने का अंदेशा जताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के स्पष्ट कारणों का पता लग पाएगा।