नैनीताल घूमने आए महाराष्ट्र के पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत, चिड़ियाघर से लौटने के दौरान हुई घटना

जागरण संवाददाता, नैनीताल। महाराष्ट्र के पर्यटक की चिड़ियाघर से लौटने के दौरान गिरकर मौत हो गई। चिकित्सक प्रथम दृष्टया मौत की वजह हृदयाघात का बता रहे है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

जानकारी के अनुसार, सामोर ठाणे महाराष्ट्र से स्वप्निल शंकर बेलोसे स्वजन के साथ घूमने नैनीताल आए थे। रविवार को वह चिड़ियाघर घूमने गए थे, जहां से सभी पैदल वापस लौट रहे थे। शंकर चिड़ियाघर के मुख्य गेट से कुछ मीटर नीचे पहुंचे ही थे कि अचानक गश खाकर गिर गए।