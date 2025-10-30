मध्यप्रदेश से नैनीताल आकर दो भाइयों ने खाया जहर, छह माह पहले माता-पिता ने भी किया था सुसाइड

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मध्यप्रदेश से काठगोदाम आकर दो सगे भाइयों ने कीटनाशक पदार्थ सल्फास खाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। जिसपर बड़े भाई 22 वर्षीय शिवेश मिश्रा की गुरुवार सुबह डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में मृत्यु हो गई। वहीं छोटा भाई 20 वर्षीय बृजेश मिश्रा की हालत गंभीर है। दोनों भाई चार दिन पहले मध्यप्रदेश से बिना बताए हल्द्वानी पहुंचे थे। बताया जा रहा है करीब छह माह पहले मध्यप्रदेश में इनके पिता मनोज मिश्रा, मां ममता मिश्रा ने भी जहर खाकर आत्महत्या की थी। दोनों भाइयों ने किस कारण जहर खाया है पुलिस इसकी जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश जिला रीवा ग्राम मणिकवार निवासी शिवेश व बृजेश मिश्रा बुधवार की दोपहर काठगोदाम के भद्यूनी जंगल में पानी की टंकी के पास पहुंचे।बीच जंगल से घिरी पानी की टंकी के पास बैठकर दोनों ने सल्फास खा लिया। ऐसे में किसी ने पुलिस को दो युवकों के यहां बैठने व एक के बदहवास हालत में होने की सूचना दी। जिसके बाद काठगोदाम पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के एक जवान ने बदहवास हालत में मिले शिवेश मिश्रा को कंधे में उठाया। और जंगल से सड़क तक करीब आधा किलोमीटर कंधे में लादकर एंबुलेंस तक पहुंचाया। जबकि छोटे भाई की हालत उस समय तक ठीक थी वह पैदल ही एंबुलेंस तक पहुंचाया।

दोनों को सबसे पहले बेस अस्पताल में लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने उन्हें एसटीएच के लिए रेफर कर दिया है। गुरुवार की सुबह शिवेश मिश्रा ने उपचार के दौरान एसटीएच में दम तोड़ दिया। वहीं छोटे भाई बृजेश मिश्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा का कहना है कि मृतक के परिजन को घटना की सूचना दे दी है। वह लोग मध्यप्रदेश से हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को हल्द्वानी में पहुंचने पर मृतक शिवेश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिजनों से फोन पर पूछताछ में पता चला है कि इनके माता पिता ने भी छह माह पहले जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।