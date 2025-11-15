Corbett: बिजरानी में मिला गुलदार का शव, गुलदार के पेड़ से गिरने की संभावना
रामनगर के कार्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में एक गुलदार का शव मिला है। प्रारंभिक जांच में गुलदार की मौत का कारण पेड़ से गिरना बताया जा रहा है। वनाधिकारियों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम करके जला दिया। अधिकारियों के अनुसार, शरीर पर कोई निशान नहीं है, जिससे पेड़ से गिरने की आशंका है।
जासं, रामनगर। कार्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में एक गुलदार का शव मिला है। गुलदार की मौत की वजह प्रथम दृष्टया पेड़ से गिरना बताया जा रहा है। वनाधिकारियों की दो सदस्यीय पशु चिकित्सकों की टीम ने गुलदार के शव का पोस्टमार्टम कर जला दिया।
शनिवार को रिंगौड़ा बीट फूलताल ब्लाक कक्ष संख्या तीन में बिजरानी का स्टाफ गश्त कर रहा था। इस बीच पेड़ के नीचे एक व्यस्क गुलदार का शव मृत अवस्था में मिला। मृत गुलदार के नाखून, दांत, हडिडयां आदि सभी अंग सुरक्षित थे। गुलदार का शव मिलने की सूचना स्टाफ ने वनाधिकारियों को दी। कार्बेट के उपनिदेशक राहुल मिश्रा, बिजरानी रेंजर नवीन चंद्र पांडे मौके पर पहुंचे।
उन्होंने शव की जांच की। इसके बाद कार्बेट के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी दुष्यंत शर्मा, पश्चिमी वृत्त के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी राहुल सती ने टीम के साथ मृत गुलदार का मौके पर ही निर्धारित मानकों के साथ पोस्टमार्टम किया। कार्बेट के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि गुलदार की पेड़ से गिरने से मौत हुई है।
उसके शरीर पर किसी तरह के कोई निशान नहीं है। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है। टीम में टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के एजी अंसारी, चंद्रशेखर सुयाल, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के प्रतिनिधि मिराज मौजूद रहे।
