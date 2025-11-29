जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुमाऊं के प्रवेशद्वार हल्द्वानी से लेकर ऊधम सिंह नगर तक जमीन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कमिश्नर के कैंप कार्यालय में सुनवाई के दौरान अलग-अलग जगहों से लोग फरियाद लेकर पहुंची थी। पिछली सुनवाई में एक महिला ने शिकायत करते हुए कहा था कि 2014 में उसने 27 लाख रुपये में सितारगंज में सात बीघा जमीन खरीदी थी। लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा। रजिस्ट्री को लेकर भी दिक्कत पैदा की जा रही है। कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद अब महिला को न्याय मिल चुका है। सात बीघा भूमि की रजिस्ट्री भी उसके नाम हो गई।



शनिवार को कैंप कार्यालय में सुनवाई के दौरान भूमि विवाद, पैसे हड़पने, अवैध निर्माण समेत अन्य मामलों को सुना गया। दो महिलाओं ने बताया कि हिम्मतपुर तल्ला में उन्होंने प्रापर्टी डीलर के माध्यम से जमीन ली थी। मगर कब्जा नहीं दिया जा रहा। कमिश्नर ने पटवारी को निर्देश दिए कि पैमाइश कर जल्द मामले को सुलझाना होगा।