I Love Muhammad Controversy: उत्तराखंड में मस्जिद में लगा 'आई लव मोहम्मद' का पोस्टर, पहुंच गई पुलिस और फिर...
उत्तराखंड के लालकुआं में एक मस्जिद पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पोस्टर को हटवा दिया। पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आ गई और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल हो गई। नीचे विस्तार से पढ़ें पूरी खबर।
जागरण संवाददाता, लालकुआं। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के लाइन पार स्थित मस्जिद में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने वहां लगा आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटवा दिया।जिसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता शांत हुए।
बुधवार की शाम को विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी सुभाष नागर और मनोज गुप्ता समेत अन्य हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस में शिकायत की कि नगर की रोशन मस्जिद में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया है।
हिंदूवादी कार्यकर्ता हुए शांत
मस्जिद से जुड़े कुछ लोग नगर में जुलूस आदि निकालकर क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद हरकत में आए लालकुआं कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने मौके पर जाकर मस्जिद में मौजूद मौलाना से आई लव मोहम्मद का पोस्टर उतरवा दिया।इसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता शांत हुए।
वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक बिष्ट ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा रोशन मस्जिद में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया है। जिसे तत्काल पुलिसकर्मियों ने मौके पर जाकर उतरवा दिया है। नगर में पूरी तरह से शांति व्यवस्था है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।