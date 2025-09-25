उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर में कक्षा छह के छात्र संग बर्बरता, पिटाई से कान में गंभीर चोट; दी तहरीर
लालकुआं के बिंदुखत्ता में एक डिफेंस एकेडमी के संचालक पर कक्षा छह के छात्र को पीटने का आरोप लगा है। छात्र सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा था। पिता ने पंतनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप है कि कोचिंग संचालक ने छात्र को बुरी तरह पीटा जिससे उसके कान में गंभीर चोट आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जासं, लालकुआं। बिन्दुखत्ता निवासी कक्षा छह के छात्र की उधम सिंह नगर के जवाहर नगर स्थित डिफेंस एकेडमी संचालक द्वारा जबरदस्त पिटाई कर दी। जिससे छात्र के कान में गंभीर चोट आई है। पीड़ित छात्र के पिता ने पंतनगर कोतवाली में तहरीर देते हुए कोचिंग संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बिंदुखत्ता के राजीव नगर प्रथम निवासी विनोद बिष्ट द्वारा पंतनगर थाने में दी गई तहरीर में कहा है कि उनका कक्षा छह में पढ़ने वाला पुत्र जतिन बिष्ट 12 वर्ष सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु पिछले एक वर्ष से वीजे डिफेन्स एकेडमी कोचिंग क्लास जवाहर नगर में जाता है।
गत 16 सितंबर को समय लगभग सायं 04:30 बजे जब वह डिफेन्स एकेडमी गया तो किसी बात पर कोचिंग सेन्टर के संचालक विकास जोशी ने उसके पुत्र जतिन बिष्ट को बुरी तरह से पीट दिया। उसके कान पर नौ थप्पड़ मार दिये। जिससे उसके पुत्र के कान में गंभीर चोट आई है।
इसके बाद उसने अपने पुत्र को हल्द्वानी के बेस अस्पताल में उपचार करवाया। जहां उसके कान में गंभीर चोट बताई गई है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से उनका पुत्र अत्यधिक भयभीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग संचालक की पिटाई से उसके बेटे का अंग भंग हो सकता है। जिसके चलते वह किसी भी तैयारी से वंचित हो सकता है।
पीड़ित ने कोचिंग सेंटर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल पंतनगर नंदन रावत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
