परीक्षा में मिले नंबरों से नाराज छात्रा हुई आपे से बाहर, कुलपति को धमकाया; किए ऐसे ई-मेल कि मच गया हड़कंप
कुमाऊं विश्वविद्यालय की एक पूर्व छात्रा ने कुलपति और कुलसचिव को अमर्यादित ईमेल भेजे हैं जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। छात्रा जो 2022 में बीएससी उत्तीर्ण है अपने अंकों से असंतुष्ट है और पहले भी कई शिकायतें कर चुकी है। पूर्व में आत्महत्या की धमकी देने पर उसकी काउंसलिंग भी कराई गई थी लेकिन उसने धमकी भरे ईमेल भेजने जारी रखे।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय की एक पूर्व छात्रा ने कुलपति व कुलसचिव को अमर्यादित व धमकी भरे ई-मेल कर दिये। अब विवि प्रबंधन छात्रा पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जिसकों लेकर विवि की ओर से डीएम से पत्राचार किया गया है।
बता दे कि एमबीपीजी हल्द्वानी की पूर्व छात्रा ने बीते दिनों विवि कुलपति व कुलसचिव को कई ई-मेल भेजे हैं। जिसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के साथ ही अधिकारियों को धमकी दी गई है। कुलसचिव एमएस मंद्रवाल ने बताया कि छात्रा 2022 में बीएससी उत्तीर्ण कर चुकी है। जिसमें मिले अंकों को लेकर वह संतुष्ट नहीं है।
छात्रा द्वारा 19, 20 व 25 सितंबर को ई-मेल किये गए है। इससे पूर्व भी वह परीक्षा के अंको पर असंतोष जताते हुए विवि, राजभवन, सीएम हेल्पलाइन, यूजीसी और राष्ट्रपति कार्यालय तक कई ई-मेल कर चुकी है।
पूर्व में छात्रा द्वारा आत्महत्या किये जाने की ई-मेल करने पर उसकी काउंसलिंग कराई गई थी, मगर इसके बाद भी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। बताया कि छात्रा की काउंसलिंग व कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को पत्राचार किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।