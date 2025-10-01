परीक्षा में मिले नंबरों से नाराज छात्रा हुई आपे से बाहर, कुलपति को धमकाया; किए ऐसे ई-मेल कि मच गया हड़कंप

कुमाऊं विश्वविद्यालय की एक पूर्व छात्रा ने कुलपति और कुलसचिव को अमर्यादित ईमेल भेजे हैं जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। छात्रा जो 2022 में बीएससी उत्तीर्ण है अपने अंकों से असंतुष्ट है और पहले भी कई शिकायतें कर चुकी है। पूर्व में आत्महत्या की धमकी देने पर उसकी काउंसलिंग भी कराई गई थी लेकिन उसने धमकी भरे ईमेल भेजने जारी रखे।

जागरण संवाददाता, नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय की एक पूर्व छात्रा ने कुलपति व कुलसचिव को अमर्यादित व धमकी भरे ई-मेल कर दिये। अब विवि प्रबंधन छात्रा पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जिसकों लेकर विवि की ओर से डीएम से पत्राचार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दे कि एमबीपीजी हल्द्वानी की पूर्व छात्रा ने बीते दिनों विवि कुलपति व कुलसचिव को कई ई-मेल भेजे हैं। जिसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के साथ ही अधिकारियों को धमकी दी गई है। कुलसचिव एमएस मंद्रवाल ने बताया कि छात्रा 2022 में बीएससी उत्तीर्ण कर चुकी है। जिसमें मिले अंकों को लेकर वह संतुष्ट नहीं है।