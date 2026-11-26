संस, जागरण, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)। फेसबुक पर विज्ञापन, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप व फर्जी अप्वाइंटमेंट लेटर। तीन चीजों के सहारे ठगों ने राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की महिला प्रोफेसर से 1.14 लाख रुपये ठग लिए।

प्राध्यापिका ने 12 नवंबर को फेसबुक पर ‘बायजूज, आनलाइन होम ट्यूटर’एप के जरिए आनलाइन टीचिंग के लिए आवेदन किया था। ठनों ने घर बैठे पढ़ाने व अच्छी आय कमाने का लालच देकर ठगी को अंजाम दिया। आवेदन करते ही उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया, जिसे गुलाब सिंह नाम का व्यक्ति संचालित कर रहा था।

शुरुआत बिल्कुल असली नौकरी जैसी थी। पहले सीवी मांगा गया, फिर आइडी कार्ड बनाने के नाम पर पहचान पत्र लिया गया। प्रोफेसर को भरोसा हो गया। इसके बाद उनके पास अपाइंटमेंट लेटर आ गया। यहीं से ठगी का असली खेल शुरू हुआ।