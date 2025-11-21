Language
    1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए एक साल से जूते घिस रहा कन्हैया, पार्षद की मुहर न लगने से अटक रहा काम

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:18 PM (IST)

    हल्द्वानी के कन्हैया लाल नामक एक दिहाड़ी मजदूर वृद्धावस्था पेंशन के लिए एक साल से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। पार्षद की मुहर न लगने से उनकी पेंशन अटकी हुई है। नगर निगम चुनाव में नाम कटने से वे मतदान से भी वंचित रह गए। अब उन्हें नगर आयुक्त से मदद की उम्मीद है ताकि उन्हें 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिल सके।

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एक साल से समाज कल्याण की वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने वाला कन्हैया लाल सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटकर थक चुका है। पेंशन के आवेदन फार्म में सिर्फ पार्षद की मुहर लगाने के बाद ही मजदूर कन्हैया को 1500 रुपये मासिक पेंशन लग सकती है। लेकिन मजदूर इस जटिल सिस्टम में फंस गया है।उसका कहना है कि जिस स्थान में वह रहता है न ही गांव में आता है न ही शहर में। इसके चक्कर से पेंशन लटक गई है।

    शुक्रवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक के चलते 66 वर्षीय कन्हैया लाल नगर आयुक्त से नहीं मिल सका। वह दोपहर 12 से तीन बजे तक नगर आयुक्त का बोर्ड बैठक के बाहर फर्स में बैठकर इंतजार करता रहा। आखिरकार थक हारकर फिर वह वापस घर चले गया। कन्हैया लाल ने बताया कि वह मजदूरी करता है। उसकी चार बेटियां हैं। कभी कभार ही मजदूरी मिल पाती है। बेटियों की शादी भी करनी है।

    वृद्ध होने के चलते अब उसे समाज कल्याण की पेंशन की आस है। कहा कि इसके लिए वह समाज कल्याण, तहसील, डीएम कार्यालय तक चले गया। जिसपर उसे डीएम कार्यालय से नगर आयुक्त के पास भेजा गया था। उसका परिवार वर्ष 1955 से गौजाजाली बिचली आंवला चौकी में रह रहा है। उसने लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत चुनाव में भी भागीदारी निभाई है। लेकिन इस बार नगर निगम चुनाव में उसके परिवार वालों का नाम काट दिया गया।

    मतदान से वंचित रहने के साथ ही उसकी वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं लग रही है। कहा कि अगर नगर आयुक्त वार्ड-59 के पार्षद को संस्तुति कर दें तो शायद उनकी पेंशन लग जाए। क्योंकि फार्म में सिर्फ पार्षद के मुहर की जरूरत है। इस संबंध में नगर आयुक्त पारितोष वर्मा ने कहा कि वह सुबह 11 से दोपहर तक बोर्ड बैठक में थे। अगर कन्हैया लाल शनिवार को उनके पास आएंगे तो वह उनकी समस्या को देखेंगे।