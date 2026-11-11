भाई दूज पर कैंची धाम में वाहनों की नो एंट्री, शटल से पहुंचेंगे श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। भाई दूज के अवकाश पर बुधवार को कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है।

कैंची धाम क्षेत्र में टैक्सी और दोपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं को निजी वाहन निर्धारित पार्किंग पर खड़े कर शटल सेवा से मंदिर तक पहुंचना होगा।

सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन

पुलिस के अनुसार सुबह तीन बजे से रात 11 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बसों और चारपहिया वाहनों के लिए सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा।

पुलिस ने कैंची धाम क्षेत्र में टैक्सी और दोपहिया वाहनों के साथ पीली नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों से निर्धारित पार्किंग, शटल सेवा और डायवर्जन का पालन करने की अपील की गई है।