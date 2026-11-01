कैंची धाम में जाम से मिलेगी मुक्ति, बाईपास में 21.81 करोड़ से बनेगी 10.5 किमी सड़क

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। भवाली सेनेटोरियम से बन रहे कैंची धाम बाईपास का काम अंतिम चरण में रुक गया था। वन भूमि संबंधित पेंच की वजह से कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन केंद्रीय स्वीकृति मिल गई है।

साथ ही शासन की व्यय वित्त समिति से करीब 21.81 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि अभी धनराशि की स्वीकृति का शासनादेश आना शेष है, मगर प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद लगभग 10.5 किलोमीटर सड़क के काम को रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है।