नैनीताल पुलिस ने वीकेंड पर बदला कैंची धाम का रूट प्लान, भारी वाहनों पर रोक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। वीकेंड और अवकाश के चलते कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में पर्यटकों व श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है।

31 अक्टूबर और एक नवंबर को यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान सुबह तीन बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इन्हें जिले की सीमा पर ही रोका जाएगा।

बसों और चौपहिया वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू

सुबह पांच से रात आठ बजे तक बसों और चौपहिया वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू रहेगा। अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से मैदानी क्षेत्रों को जाने वाले वाहन लमगड़ा, धनाचूली, धारी, खुटानी बैंड और भीमताल होते हुए जाएंगे। वहीं मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ की ओर जाने वाले वाहनों को भीमताल, खुटानी बैंड, धारी और धनाचूली बैंड के रास्ते भेजा जाएगा।

काठगोदाम से रानीखेत जाने वाले वाहन खुटानी बैंड से मुक्तेश्वर और रामगढ़ होकर जाएंगे। कैंची धाम आने वाले निजी वाहन भीमताल स्थित विकास भवन पार्किंग और ज्योलीकोट-गेठिया-नैनीताल मार्ग से आने वाले वाहन भवाली सैनिटोरियम पार्किंग में खड़े होंगे। यहां से श्रद्धालु शटल सेवा से मंदिर तक पहुंचेंगे।