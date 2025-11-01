Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kainchi Dham Route Diversion: आज और कल वीकेंड पर कैंची धाम रूट पर रहेगा डायवर्जन, यहां जाने के लिए मिलेगी शटल सेवा

    By Chayan Rajput Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:52 AM (IST)

    नैनीताल पुलिस ने कैंची धाम मार्ग पर वीकेंड में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डायवर्जन प्लान लागू किया है। नैनीताल और ज्योलीकोट से आने वाले वाहन भवाली सैनिटोरियम में पार्क होंगे, जबकि भीमताल से आने वाले विकास भवन में। दोनों स्थानों से शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्र जाने वाले भारी वाहन खुटानी-मुक्तेश्वर मार्ग का उपयोग करेंगे। एसएसपी ने सभी से सहयोग करने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नैनीताल व ज्योलिकोट से कैंचीधाम जाने वालों को शटल सेवा से भेजा जाएगा

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कैंची धाम रूट में पर्यटकों के वाहनों का बढ़ता दबाव को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने शनिवार व रविवार को डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। जिसमें नैनीताल व ज्योलिकोट से कैंचीधाम जाने वाले पर्यटकों के वाहनों को भवाली सैनिटोरियम में पार्क किया जाएगा। फिर उन पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से कैंचीधाम में दर्शन के लिए भेजा जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को नैनीताल पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर कहा कि भीमताल से कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों के वाहनों को विकास भवन में पार्क करवाया जाएगा। जिसमें पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम भेजा जाएगा।

    वहीं हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले भारी वाहन भीमताल रोड से खुटानी से मुक्तेश्वर व रामगढ़ होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। हालांकि आवश्यक सेवा वाले भारी वाहन (सब्जी, फल, ईंधन, गैस, दूध आदि) का आवागमन सुचारू रहेगा। साथ ही अल्मोड़,रानीखेत,बागेश्वर से हल्द्वानी की ओर जाने वाले भारी वाहन क्वारब से रामगढ़, मुक्तेश्वर से खुटानी होते हुए भीमताल से अपने गंतव्य को जाएंगे। एसएसपी नैनीताल ने स्थानीय निवासियों व आम जनमानस, पर्यटकों व सभी प्रकार के वाहन स्वामियों व चालकों से अनुरोध किया है कि यातायात प्लान को गंभीरता से लें।