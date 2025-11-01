Kainchi Dham Route Diversion: आज और कल वीकेंड पर कैंची धाम रूट पर रहेगा डायवर्जन, यहां जाने के लिए मिलेगी शटल सेवा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कैंची धाम रूट में पर्यटकों के वाहनों का बढ़ता दबाव को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने शनिवार व रविवार को डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। जिसमें नैनीताल व ज्योलिकोट से कैंचीधाम जाने वाले पर्यटकों के वाहनों को भवाली सैनिटोरियम में पार्क किया जाएगा। फिर उन पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से कैंचीधाम में दर्शन के लिए भेजा जाएगा।

शुक्रवार को नैनीताल पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर कहा कि भीमताल से कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों के वाहनों को विकास भवन में पार्क करवाया जाएगा। जिसमें पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम भेजा जाएगा।