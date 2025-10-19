कैंची धाम गोलीकांड, होटल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी जागरण, भवाली। कैंची धाम गोली कांड में मृतक टैक्सी चालक के भाई ने हत्या की आशंका जताते हुए होटल स्वामी के विरुद्ध तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने होटल स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेजा है। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू भी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की।

शुक्रवार देर रात कैंची धाम के किरौला रेस्टोरेंट के एक कमरे में होटल के मालिक रमेश किरौला की रिवाल्वर से चली गोली से बेतालघाट ब्लाक के गडखेत निवासी टैक्सी चालक आनंद सिंह की मौत हो गई थी। शनिवार की सुबह पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कमरे को सील कर दिया। वहीं फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए।

मृतक के छोटे भाई के नहीं पहुंच पाने के कारण शनिवार को शव का पंचनामा नहीं हुआ। रविवार को मृतक के छोटे भाई घनश्याम सिंह की मौजूदगी में शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के भाई ने होटल के मालिक रमेश किरौला के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर सौंप बताया कि उसका भाई आनंद सिंह पुत्र स्व लोक सिंह दो वर्ष से कैंची धाम में टैक्सी चलाता था। और किरौला रेस्टोरेंट के एक कमरे में रहता। खाली समय में वह रेस्टोरेंट में खाना परोसने का कार्य करता था। शुक्रवार देर रात किरौला रेस्टोरेंट के मालिक की लाइसेंसी बंदूक से चली गोली से उसके भाई की मृत्यु हो गई। उन्हें भाई की हत्या होने की आशंका है। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।