    कैंची धाम गोलीकांड, होटल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Mohit Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    कैंची धाम में हुए गोलीकांड के बाद, मृतक टैक्सी चालक के भाई ने होटल मालिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत में हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    शुक्रवार रात कैंची के एक होटल में चली गोली से टैक्सी चालक की मौत हो गई थी। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी जागरण, भवाली। कैंची धाम गोली कांड में मृतक टैक्सी चालक के भाई ने हत्या की आशंका जताते हुए होटल स्वामी के विरुद्ध तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने होटल स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेजा है। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू भी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की।

    शुक्रवार देर रात कैंची धाम के किरौला रेस्टोरेंट के एक कमरे में होटल के मालिक रमेश किरौला की रिवाल्वर से चली गोली से बेतालघाट ब्लाक के गडखेत निवासी टैक्सी चालक आनंद सिंह की मौत हो गई थी। शनिवार की सुबह पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कमरे को सील कर दिया। वहीं फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए।

    मृतक के छोटे भाई के नहीं पहुंच पाने के कारण शनिवार को शव का पंचनामा नहीं हुआ। रविवार को मृतक के छोटे भाई घनश्याम सिंह की मौजूदगी में शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

    मृतक के भाई ने होटल के मालिक रमेश किरौला के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर सौंप बताया कि उसका भाई आनंद सिंह पुत्र स्व लोक सिंह दो वर्ष से कैंची धाम में टैक्सी चलाता था। और किरौला रेस्टोरेंट के एक कमरे में रहता। खाली समय में वह रेस्टोरेंट में खाना परोसने का कार्य करता था। शुक्रवार देर रात किरौला रेस्टोरेंट के मालिक की लाइसेंसी बंदूक से चली गोली से उसके भाई की मृत्यु हो गई। उन्हें भाई की हत्या होने की आशंका है। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

    मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच टीम गठित

    एसएसआई आसिफ खान ने बताया मृतक के भाई द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक होटल स्वामी के विरुद्ध धारा 105 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच टीम का गठन किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।