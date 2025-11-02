कैंची धाम हादसा: टेंपो ट्रेवलर दुर्घटना मामले में नया मोड़, हादसे के बाद मौके से भाग गया था चालक; मुकदमा दर्ज
नैनीताल के ज्योलीकोट में टेंपो ट्रैवलर दुर्घटना में नया मोड़ आया है। कैंची धाम से लौटते समय पर्यटकों का वाहन ज्योलीकोट में खराब हो गया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरा वाहन किराए पर लिया। तेज गति के कारण वह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे।
- ज्योलीकोट में वाहन खराब होने के बाद किराये पर लिया था दूसरा टेंपो ट्रेवलर
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के ज्योलीकोट आमपड़ाव क्षेत्र में टेंपो ट्रेवलर दुर्घटना के मामले में नया मोड़ आ गया है। हादसे में घायलों से पूछताछ के बाद सामने आया है कि कैंची धाम से लौटते हुए ज्योलीकोट में उनका वाहन खराब हो गया था। ज्योलीकोट से उन्होंने दूसरा वाहन किया जो चालक के तेज गति से वाहन चलाने पर कुछ ही किमी आगे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया। तल्लीताल पुलिस ने चौकी इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
बता दें कि शनिवार देर रात कैंची धाम से दिल्ली वापस लौट रहे पर्यटकों का टेंपो ट्रेवलर आम पड़ाव के समीप खाई में गिर गया था। हादसे में बदरपुर दिल्ली निवासी पर्यटक गौरव बंसल, व बरहेन रोहतक हरियाणा निवासी सोनू कुमार की मौत हो गई थी। जबकि अन्य 15 सवार घायल हो गए थे। देर रात पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने सभी घायलों को खाई से निकाल 108 से हल्द्वानी भिजवाया। रेस्क्यू व अस्पताल पहुंचने तक पुलिस हादसे में जान गवाने वाले सोनू कुमार को वाहन का चालक मान रही थी।
इधर रविवार को पुलिस ने घायलों से पूछताछ की तो सामने आया कि वाहन चालक हादसे के बाद मौके से भाग गया। मामले को लापरवाही मानते हुए ज्योलीकोट चौकी इंचार्ज श्याम सिंह बोरा की ओर से चालक के विरुद्ध तहरीर दी गई है। एसओ तल्लीताल मनोज नयाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध बीएनएस की धारा 106, 281 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में फिलहाल जांच की जा रही है।
बहाना छोड़ गई मौत, चार किमी पीछे खराब हो गया था वाहन
आमपड़ाव क्षेत्र में देर रात हुए हादसे में दो लोगों की मौत स्वजनों को बड़ा दर्द देने के साथ ही बहाना छोड़ गई। कैंची धाम दर्शन के लिए परिवार के साथ पहुंचे 16 पर्यटक शनिवार रात को वापस लौट रहे थे। ज्योलीकोट के समीप उनका टेंपो ट्रेवलर खराब हो गया। चौकी इंचार्ज श्याम सिंह बोरा ने बताया कि पर्यटकों से पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने ज्योलीकोट से उन्होंने दूसरा वाहन किया था। जिसमें सोनू कुमार के साथ चालक भी मौजूद था। चार किमी हल्द्वानी की ओर जाने पर चालक की अनियंत्रित गति से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना हो गई। जिसके बाद चालक फरार हो गया। बताया कि वाहन मृतक सोनू सिंह अथवा फरार चालक चला रहा था इसकों लेकर भी संशय बना हुआ है।
