कैंची धाम हादसा: टेंपो ट्रेवलर दुर्घटना मामले में नया मोड़, हादसे के बाद मौके से भाग गया था चालक; मुकदमा दर्ज

- ज्योलीकोट में वाहन खराब होने के बाद किराये पर लिया था दूसरा टेंपो ट्रेवलर

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के ज्योलीकोट आमपड़ाव क्षेत्र में टेंपो ट्रेवलर दुर्घटना के मामले में नया मोड़ आ गया है। हादसे में घायलों से पूछताछ के बाद सामने आया है कि कैंची धाम से लौटते हुए ज्योलीकोट में उनका वाहन खराब हो गया था। ज्योलीकोट से उन्होंने दूसरा वाहन किया जो चालक के तेज गति से वाहन चलाने पर कुछ ही किमी आगे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया। तल्लीताल पुलिस ने चौकी इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

बता दें कि शनिवार देर रात कैंची धाम से दिल्ली वापस लौट रहे पर्यटकों का टेंपो ट्रेवलर आम पड़ाव के समीप खाई में गिर गया था। हादसे में बदरपुर दिल्ली निवासी पर्यटक गौरव बंसल, व बरहेन रोहतक हरियाणा निवासी सोनू कुमार की मौत हो गई थी। जबकि अन्य 15 सवार घायल हो गए थे। देर रात पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने सभी घायलों को खाई से निकाल 108 से हल्द्वानी भिजवाया। रेस्क्यू व अस्पताल पहुंचने तक पुलिस हादसे में जान गवाने वाले सोनू कुमार को वाहन का चालक मान रही थी।

इधर रविवार को पुलिस ने घायलों से पूछताछ की तो सामने आया कि वाहन चालक हादसे के बाद मौके से भाग गया। मामले को लापरवाही मानते हुए ज्योलीकोट चौकी इंचार्ज श्याम सिंह बोरा की ओर से चालक के विरुद्ध तहरीर दी गई है। एसओ तल्लीताल मनोज नयाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध बीएनएस की धारा 106, 281 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में फिलहाल जांच की जा रही है।