इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुप्ता होंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, 9 जनवरी को संभालेंगे कार्यभार
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाध ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पांच हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें जारी की हैं। इसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट का नाम भी शामिल है। कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को नैनीताल हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह निर्णय 18 दिसंबर 2025 को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया।
हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र नौ जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके पद छोड़ने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता कार्यभार संभालेंगे। कॉलेजियम ने उत्तराखंड के साथ ही मेघालय, झारखंड, सिक्किम और पटना हाई कोर्ट के लिए भी नए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है।
अब इन सिफारिशों को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक नियुक्ति की जाएगी। न्यायमूर्ति गुप्ता ने 1987 में लखनऊ विश्विद्यालय से कानून में स्नातक किया है जबकि उन्होंने 6 दिसंबर 1987 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। 12 अप्रैल 2013 को उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया जबकि 10 अप्रैल 2015 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।