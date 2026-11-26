जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। जमरानी बांध परियोजना की डीपीआर में फिर से संशोधन होगा। नए शेड्यूल आफ रेट (एसओआर) के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

गुरुवार को देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्य से जुड़े अहम प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा होगी। 2024 में जमरानी बांध का निर्माण शुरू हुआ था। 2029 तक प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है।

जमरानी बांध उत्तराखंड संग उत्तर प्रदेश के लिए भी जरूरी है। पड़ोसी राज्य के दो जिलों रामपुर और बरेली को इससे सिंचाई के लिए पानी मुहैया होगा। 2018 में परियोजना की लागत 2584 थी। 2023 में नई दरों के आधार पर संशोधन करने के बाद लागत 3808 करोड़ पहुंच गई।

वर्तमान में बांध निर्माण, नहरों का जाल बिछाने, 300 एकड़ के पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं का खाका खींचा जा रहा है। वित्तीय वर्ष के आधार पर नया शेड्यूल आफ रेट तय होना है। लोनिवि समेत अभियांत्रिकी से जुड़े अन्य महकमों में यह नियम लागू है। इसलिए जमरानी बांध की डीपीआर में भी बदलाव होगा। सूत्रों की मानें तो प्रोजेक्ट 3808 करोड़ से बढ़कर पांच हजार करोड़ पहुंच सकता है।

सिर्फ बांध नहीं पूरी परियोजना का मामला परियोजना में बांध निर्माण के साथ कई अन्य काम भी शामिल हैं। निजी भूमि का मुआवजा, किच्छा में पुनर्वास स्थल को विकसित करना, रामपुर-बरेली तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का जाल बिछेगा।