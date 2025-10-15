स्मैक तस्करी पर जेल गया, बाहर आया तो बेचने लगा नशीले इंजेक्शन

लालकुआं पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए एक युवक को 50 नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया। सुभाष नगर बैरियर पर चेकिंग के दौरान विनोद शर्मा नामक युवक के पास से ये इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि ये इंजेक्शन रिच्छा बहेड़ी के एक युवक से लाया था। आरोपी पहले भी स्मैक तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

आरोपित पूर्व में दो बार स्मैक के मामले में हल्द्वानी कोतवाली में जेल जा चुका है। प्रतीकात्‍मक