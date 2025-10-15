स्मैक तस्करी पर जेल गया, बाहर आया तो बेचने लगा नशीले इंजेक्शन
लालकुआं पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए एक युवक को 50 नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया। सुभाष नगर बैरियर पर चेकिंग के दौरान विनोद शर्मा नामक युवक के पास से ये इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि ये इंजेक्शन रिच्छा बहेड़ी के एक युवक से लाया था। आरोपी पहले भी स्मैक तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सहयोगी जागरण, लालकुआं। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत लालकुआं पुलिस ने एक युवक को नशे के 50 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित पूर्व में दो बार स्मैक के मामले में हल्द्वानी कोतवाली में जेल जा चुका है।
कोतवाल बृजमोहन सिंह राणा के निर्देश पर वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम सुभाष नगर बैरियर में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान विनोद शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा निवासी कफ्फूर फार्म, मोतीनगर की तलाशी ली गई तो उसके पास से नशे के 50 इंजेक्शन बरामद किए गए।
पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने रिच्छा बहेड़ी निवासी युवक से इंजेक्शन लाने की बात बात बताई। पुलिस ने दानों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।
