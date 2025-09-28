मुंबई के पत्रकार जेडे हत्याकांड के दोषी दीपक सिसोदिया के बेटे अजय सिसोदिया को अल्मोड़ा के एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। किराए पर दी पोकलैंड मशीन के 60 लाख रुपये मांगने पर धमकी मिली। पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी विजय प्रकाश पांडे पर धमकी देने का आरोप है।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुंबई के चर्चित पत्रकार जेडे हत्याकांड के दोषी दीपक सिसोदिया के पुत्र अजय सिसोदिया को अल्मोड़ा के एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस की ओर से अजय सिसोदिया की तहरीर पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल अमरचंद शर्मा का कहना है कि प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामपुर रोड जीतपुर नेगी निवासी अजय सिसोदिया ने अपर मुख्य न्यायाकि मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को प्रार्थनापत्र दिया है। कहा कि उसने अल्मोड़ा ताड़ीखेत निवासी विजय प्रकाश पांडे को किराए पर पोकलैंड मशीन दी थी। मशीन का जब 60 लाख रुपये किराया मांगा तो विवाद बढ़ गया।

अजय ने कहा कि एक मई 2025 को उसके प्रतिनिधि अमन पाल ने फोन पर किराए की मांग की तो इस पर विजय प्रकाश पांडे भड़क गया और अमन पाल को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उसी दिन रात साढ़े नौ बजे प्रकाश ने अपने मोबाइल से सीधे अजय सिसोदिया को फोन कर सीने में गोली मारने की धमकी दी। यह पूरी बातचीत अजय ने मोबाइल पर रिकार्ड कर ली।

प्रार्थनापत्र में कहा कि इस संबंध में उसने दो मई को हल्द्वानी कोतवाली में लिखित तहरीर दी। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने छह मई को एसएसपी कैंप कार्यालय में शिकायत की। इसके बावजूद पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसने कोर्ट की शरण ली। जिसके बाद विजय प्रकाश पांडे पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एसटीएफ ने 2023 में नेपाल बार्डर से दीपक को किया था गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डान छोटा राजन का करीबी कहे जाने वाले दीपक सिसोदिया जून 2011 में मुंबई में पत्रकार जेडे की हत्या का दोषी है। वह वर्ष 2022 जनवरी में महाराष्ट्र के अमरावती सेंट्रल जेल से पैरोल पर रिहा होकर हल्द्वानी आया था। उसके बाद वह फरार हो गया।