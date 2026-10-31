IPPB ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ की साझेदारी, पोस्टल ग्राहकों को मिलेगा सीधा लाभ

जागरण संवाददाता, नैनीताल। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) ने देश भर में रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवाएं उपलब्ध कराना है।

रिया मनी ट्रांसफर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन हस्तांतरण सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्रमुख कंपनी है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सीमित होने के कारण लोगों को पैसे निकालने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।