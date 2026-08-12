अब हरिद्वार जाने की झंझट खत्म, इटावा और औरैया के प्रधान डाकघरों में अब मिलेगा पवित्र गंगाजल

जागरण संवाददाता, इटावा। गंगा स्नान के साथ गंगाजल घर लाने की आस्था अब हरिद्वार की यात्रा तक सीमित नहीं रहेगी।

भारतीय डाक विभाग ने लोगों की धार्मिक और आध्यात्मिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इटावा और औरैया के प्रधान डाकघर में पवित्र गंगाजल की बिक्री शुरू कर दी है। यहां श्रद्धालुओं को 250 एमएल गंगाजल की बोतल महज 30 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है।