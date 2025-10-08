जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गौलापार के एक होटल में थार से पहुंचे युवकों ने जमकर बवाल किया। किसी वजह से मैनेजर के कमरा देने से इन्कार करने पर युवक उस पर टूट पड़े। लोहे के कड़े सिर पर प्रहार करने के साथ ही बेल्टों से भी जमकर वार किए। थोड़ी देर में मैनेजर लहुलूहान होकर गिर पड़ा। जिसके बाद हमलावर फरार हो गया।

होटल परिसर में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। बुधवार देर शाम काठगोदाम थाने में तीन हमलावरों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई। एसओ विमला मिश्रा ने बताया कि आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार आकाश गोयल नाम के व्यक्ति ने गौलापार में होटल लीज पर ले रखा है। रमेश जोशी बतौर मैनेजर कामकाज देखते हैं।

मंगलवार रात थार गाड़ी से पहुंचे युवक ने कर्मचारियों से कमरा देने काे कहा लेकिन युवकों के हाव-भाव सही न लगने पर मैनेजर ने मना कर दिया। मगर युवक जिद पर अड़ गए। विवाद बढ़ने पर मैनेजर को खीच मारपीट शुरू कर दी। इस बीच युवकों ने कड़ा निकाल पहले मैनेजर के सिर पर वार किया। इसके बाद बेल्ट निकाल पीटने लगे। बीच-बचाव को पहुंचे कर्मचारियों के साथ भी जमकर अभद्रता की।