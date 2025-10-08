Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थार से हल्‍द्वानी पहुंचे युवक, होटल में कमरा न देने पर बवाल, मैनेजर को लोहे के कड़े और बेल्टों से पीटा

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:43 PM (IST)

    हल्द्वानी के गौलापार में थार से पहुंचे युवकों ने होटल में कमरा न मिलने पर हंगामा किया। उन्होंने मैनेजर के साथ मारपीट की, उसे लोहे के कड़े और बेल्टों से पीटा। मैनेजर लहूलुहान हो गया। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    घटना सीसीटीवी में कैद, तीन आरोपितों पर केस दर्ज. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गौलापार के एक होटल में थार से पहुंचे युवकों ने जमकर बवाल किया। किसी वजह से मैनेजर के कमरा देने से इन्कार करने पर युवक उस पर टूट पड़े। लोहे के कड़े सिर पर प्रहार करने के साथ ही बेल्टों से भी जमकर वार किए। थोड़ी देर में मैनेजर लहुलूहान होकर गिर पड़ा। जिसके बाद हमलावर फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    होटल परिसर में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। बुधवार देर शाम काठगोदाम थाने में तीन हमलावरों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई। एसओ विमला मिश्रा ने बताया कि आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार आकाश गोयल नाम के व्यक्ति ने गौलापार में होटल लीज पर ले रखा है। रमेश जोशी बतौर मैनेजर कामकाज देखते हैं।

    मंगलवार रात थार गाड़ी से पहुंचे युवक ने कर्मचारियों से कमरा देने काे कहा लेकिन युवकों के हाव-भाव सही न लगने पर मैनेजर ने मना कर दिया। मगर युवक जिद पर अड़ गए। विवाद बढ़ने पर मैनेजर को खीच मारपीट शुरू कर दी। इस बीच युवकों ने कड़ा निकाल पहले मैनेजर के सिर पर वार किया। इसके बाद बेल्ट निकाल पीटने लगे। बीच-बचाव को पहुंचे कर्मचारियों के साथ भी जमकर अभद्रता की।

    हालांकि, आसपास के लोगों के जुटने पर युवक फरार हो गए। वहीं, सिर पर अन्य जगहों पर चोट लगने से मैनेजर रमेश जोशी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद होटल संचालक आकाश ने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर काठगोदाम थाने में तहरीर भी सौंप दी। एसओ विमल मिश्रा ने बताया कि मामले में गौरव रावत, करन नौला और दीपांशु मेहरा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है।