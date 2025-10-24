नाबालिग से दुष्कर्म के केस में एक साल पहले जेल से छूटा, फिर बना हैवान; पत्नी का सिर फोड़कर की हत्या
हल्द्वानी में इंतजार हुसैन नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी शाहीन की ईंट से वार कर हत्या कर दी। इंतजार दुष्कर्म के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। नातिन ने झगड़े की सूचना दी, जिसके बाद शाहीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इंतजार को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के केस में एक साल पहले ही जेल से छूटकर आया इंतजार हुसैन ने गुरुवार को पत्नी के साथ हैवानियत दिखा दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर उसने अपने पत्नी शाहीन के सिर पर ईंट से कई बार वार करके अधमरा कर फरार हो गया था। गुरुवार की रात शाहीन की एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई। फिलहाल आरोपित इंतजार हुसैन पुलिस कस्टडी में है।
इंदिरानगर बड़ी रोड निवासी रुखसार ने पुलिस को बताया कि मेरी 52 वर्षीय मां शाहीन व 58 वर्षीय पिता इंतजार हुसैन पानी की टंकी के सामने मलिक का बगीचा बनभूलपुरा में रहते हैं। पिता इंतजार हुसैन बीते वर्ष ही दुष्कर्म केस में कई वर्षों की जेल काट के घर आए थे। इसके बाद से ही माता-पिता दोनों में आए दिन किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। बताया कि 23 अक्टूबर को मां शाहीन ने फोन करके तबीयत खराब होने की जानकारी दी। जिसपर मैंने अपनी बेटी मन्तशा को अपनी मां के घर भेज दिया था। इसके बाद मेरी बेटी मन्तशा ने मां शाहीन के फोन से काल करके बताया कि नाना और नानी का झगड़ा हो गया है।
नाना ने गुस्से से नानी के सर में ईंट मार दी है, साथ ही कह रहे हैं, ''''आज तुझे जान से मार दूंगा'''' और नाना कहीं चले गए हैं। आरोपित की नातिन ने मां रुखसार को फोन पर बताया कि नानी के सर से बहुत खून बह रहा है और वह बेहोश हैं। ऐसे में तुरंत रुखसार अपने पिता के घर पहुंची तो देखा की मां शाहीन गंभीर रूप से घायल अवस्था में फर्श पर गिरी थी। उनके सिर में कई सारी चोट थी। जिन्हें डा. सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मां शाहीन के सिर में अंदरूनी गंभीर चोटें व फ्रेक्चर होने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जिसपर इलाज के दौरान मां शाहीन की मृत्यु हो गयी है। इधर, शुक्रवार को मृतक शाहीन का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया गया है।
इंतजार के जेल जाने के बाद शाहीन ने बेच दिया था जवाहर नगर का घर
मूल रूप से रामपुर का रहने वाला आरोपित इंतजार वर्षों पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म में एक दशक से जेल की हवा खा रहा था। वर्ष 2024 में ही वह दुष्कर्म की सजा पूरी कर घर आया था। बनभूलपुरा थाना पुलिस के मुताबिक पहले इंतजार का घर जवाहर नगर में था। यहीं पर उसने नाबालिग के साथ दरिंदगी की थी। जिसके बाद नाबालिग की तबियत बिगड़ने पर इंतजार की गंदी करतूत सबके सामने आई। जिसके बाद उसे पाक्सो केस के जुर्म में जेल भेज दिया गया। इस दौरान इंतजार की पत्नी ने जवाहर नगर का घर बेच दिया था। फिर वह बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में रहने लगी थी। इंतजार के जेल से छूटने के बाद इस बात को लेकर भी दोनों के बीच विवाद होता रहता था। साथ ही वह पत्नी पर भी शक करता था। इसलिए दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे।
आरोपित इंतजार नाबालिग के साथ दुष्कर्म के केस में एक साल पहले ही घर आया था। पारिवारिक विवाद के चलते उसने पत्नी शाहीन की हत्या कर दी। इंतजार को हत्या की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कस्टिडी में लिया है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा।
- प्रकाश चंद्र, एसपी सिटी
