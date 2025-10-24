जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के केस में एक साल पहले ही जेल से छूटकर आया इंतजार हुसैन ने गुरुवार को पत्नी के साथ हैवानियत दिखा दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर उसने अपने पत्नी शाहीन के सिर पर ईंट से कई बार वार करके अधमरा कर फरार हो गया था। गुरुवार की रात शाहीन की एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई। फिलहाल आरोपित इंतजार हुसैन पुलिस कस्टडी में है।

इंदिरानगर बड़ी रोड निवासी रुखसार ने पुलिस को बताया कि मेरी 52 वर्षीय मां शाहीन व 58 वर्षीय पिता इंतजार हुसैन पानी की टंकी के सामने मलिक का बगीचा बनभूलपुरा में रहते हैं। पिता इंतजार हुसैन बीते वर्ष ही दुष्कर्म केस में कई वर्षों की जेल काट के घर आए थे। इसके बाद से ही माता-पिता दोनों में आए दिन किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। बताया कि 23 अक्टूबर को मां शाहीन ने फोन करके तबीयत खराब होने की जानकारी दी। जिसपर मैंने अपनी बेटी मन्तशा को अपनी मां के घर भेज दिया था। इसके बाद मेरी बेटी मन्तशा ने मां शाहीन के फोन से काल करके बताया कि नाना और नानी का झगड़ा हो गया है।

नाना ने गुस्से से नानी के सर में ईंट मार दी है, साथ ही कह रहे हैं, ''''आज तुझे जान से मार दूंगा'''' और नाना कहीं चले गए हैं। आरोपित की नातिन ने मां रुखसार को फोन पर बताया कि नानी के सर से बहुत खून बह रहा है और वह बेहोश हैं। ऐसे में तुरंत रुखसार अपने पिता के घर पहुंची तो देखा की मां शाहीन गंभीर रूप से घायल अवस्था में फर्श पर गिरी थी। उनके सिर में कई सारी चोट थी। जिन्हें डा. सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मां शाहीन के सिर में अंदरूनी गंभीर चोटें व फ्रेक्चर होने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जिसपर इलाज के दौरान मां शाहीन की मृत्यु हो गयी है। इधर, शुक्रवार को मृतक शाहीन का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया गया है।