पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोपित पति गिरफ्तार, किया चौंकाने वाला खुलासा

जागरण संवाददाता, रामनगर। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोपित पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रामनगर के पटरानी गांव निवासी अक्षय कुमार की शादी वर्ष 2022 में हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। अक्षय पत्नी प्रीति के साथ काशीपुर में रहकर नौकरी करता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नौ नवंबर को पति पत्नी रामनगर के पटरानी गांव आ गए थे। 11 नवंबर को प्रीति की मौत हो गई थी। दूसरे दिन शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम किया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना रेहड़ निवासी मृतका की नानी सुनीता देवी ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में पौती की मौत के लिए उसके पति अक्षय कुमार को जिम्मेदार ठहराया था।

सुनीता देवी का कहना था कि प्रीति के चरित्र पर उसका पति शक करता था। उसे बदचलन कहकर परेशान करता था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मृतका के पति काशीपुर छतरी चौराहा निवासी अक्षय कुमार पुत्र भुवन चंद्र के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। शनिवार को पुलिस टीम ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्यारोपित से पूछताछ की।