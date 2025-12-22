Nainital News: सुहाना मौसम और नैनीताल... वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़, सरोवर नगरी में रौनक

जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी वीकेंड पर सैलानियों के से गुलजार रही। तीन दिन में नौ हजार से अधिक सैलानियों ने नगर भ्रमण किया। रविवार को डे विजिट पर आने वाले सैलानियों की आमद सर्वाधिक रही। इस वीकेंड पर सर्वाधिक सैलानियों की आमद दिल्ली−एनसीआर से रही, जबकि उत्तर प्रदेश के महानगरों से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे।

बंगाली व गुजराती पर्यटक का पहुंचना भी जारी रहा। सैलानियों की आमद बढ़ने से नगर के आंतरिक पर्यटन स्थल स्नोव्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, वॉटरफॉल व केव गार्डन सैलानियों से पटे नजर आए और नैनी झील में नौकायन करने वाले सैलानियों का तांता लगा रहा। मालरोड में भी खासी चहल पहल रही। वाहनों का दबाव बढ़ने से मालरोड व तल्लीताल डांठ क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रही।