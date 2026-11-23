जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में इस वीकेंड में सैलानियों की खासी संख्या में भीड़ उमड़ी है। रविवार को नगर के पर्यटन स्थल गुलजार नजर आए। स्कूली बच्चों के शैक्षणिक दल भी नगर भ्रमण पर पहुंचे हुए हैं।

नगर में शुक्रवार शाम से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था , जो रविवार दोपहर तक जारी रहा। इस बीच कई महानगरों से स्कूली बच्चों के शैक्षणिक दल पहुंचे हुए हैं और नेपाली पर्यटकों के ग्रुप भी पहुंचे हुए हैं।

होटलों के कमरे फुल शहर के होटलों के अधिकांश कमरे फुल हो चुके हैं तो नगर के आंतरिक पर्यटन स्थलों में बड़ी संख्या में सैलानी भ्रमण करते नजर आए। स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, वॉटरफॉल, केव गार्डन और पंत पार्क में सैलानियों से रौनक रही। मालरोड में भी चहल पहल करते सैलानी नजर आए। नौका विहार करने वाले सैलानी भी काफी संख्या में नजर आए। वॉटर फाल में झरने के साथ अठखेली करते सैलानी बड़ी संख्या में नजर आए।