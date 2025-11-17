Language
    Nainital Tourist: वीकेंड पर उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, यातायात हुआ प्रभावित

    By Kishore Joshi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:20 AM (IST)

    नैनीताल में इस वीकेंड पर्यटकों की भारी भीड़ रही, जिससे होटलों में कमरे भर गए और यातायात व्यवस्था चरमरा गई। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के चलते बड़ी संख्या में सैलानी नैनीताल पहुंचे। चिड़ियाघर, स्नो व्यू जैसे पर्यटन स्थलों पर चहल-पहल रही। पार्किंग की कमी के कारण पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। होटल एसोसिएशन ने पार्किंग व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

    नैनीताल में पहुंचे पर्यटक्।

    जागरण संवादाता, नैनीताल। इस वीकेंड पर सरोवर नगरी में सैलानियों की जबरदस्त भीड़ रही। 15 हजार से अधिक सैलानियों ने सरोवर नगरी की सैर की। इस बीच होटलों के अधिकांश कमरे पैक रहे तो यातायात व्यवस्था भी चरमराई नजर आई।
    सैलानियों के बड़ी संख्या में पहुंचने से नगर की रौनक में निखार नजर आया। दिल्ली एनसीआर में छाए प्रदूषण के कारण सैलानियों का बड़ी संख्या पहुंचना वजह रही। शुक्रवार से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो रविवार दोपहर तक जारी रहा। रविवार को एक दिवसीय भ्रमण पर आने वाले सैलानियों की संख्या अधिक रही, जो शाम को अपने गंतव्य को लौट गए। इस बीच नगर के मुख्य स्थलों में स्थित होटलों के अधिकांश कमरे पैक हो गए।

    इस दौरान पर्यटन स्थलों में खूब रौनक रही । चिड़ियाघर, स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, वॉटरफॉल व सरितातल समेत अन्य पर्यटन स्थलों में रौनक रही। शाम के समय हनुमानगढ़ी भी काफी संख्या सैलानी पहुंचे और सूर्यास्त का आनंद उठाया। अधिक वाहनों के पहुंचने से मालरोड में मचान के समीप यातायात रेंगता हुआ नजर आया तो मस्जिद चौराहा, तल्लीताल डांठ, हल्द्वानी रोड, चिड़ियाघर रोड व भवाली मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जबकि सैलानियों को पार्किंग का स्थान नहीं मिलने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट के अनुसार यह वीकेंड सैलानियों की आमद की दृष्टि से संतोषजनक रहा, लेकिन पार्किंग अभाव के चलते सैलानियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नगर में समुचित पार्किंग व्यवस्था की मांग की है। कहा कि पार्किंग के अभाव में नगर के पर्यटन की छवि खराब हो रही है। जिसका शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए।