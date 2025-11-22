Haldwani: उजाला नगर बवाल में हिंदूवादी नेता को मिली जमानत, बचाव पक्ष ने रखीं ये दलीलें

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । उजाला नगर में हुए बवाल को लेकर कोर्ट ने हिंदूवादी नेता विपिन पांडे की जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस की तरफ से नोटिस न देने और मामले की विवेचना जारी होने समेत अन्य कई दलीलें बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में रखी गई थीं। अधिवक्ताओं का कहना था कि जांच में विपिन की तरफ से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इसके बाद जमानत मंजूर हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

16 नवंबर की शाम उजाला नगर में एक निजी स्कूल के गेट के आगे गोवंश का कटा सिर मिला था। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मामले की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए थे। आक्रोशित भीड़ ने गाड़ियों में पथराव करने के साथ खासा हंगामा भी किया था। चार घंटे बाद पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने अराजकता के आरोप में 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। इसके अलावा हिंदूवादी नेता विपिन पांडे समेत तीन लोगों पर अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई।