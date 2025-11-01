High Court ने जंगलों में आग की घटनाओं पर की सुनवाई, कहा- 'वन क्षेत्रों के परंपरागत निवासियों की सूची पेश करें पीसीसीएफ

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने गर्मियों में जंगल में आग की घटनाओं, वन खत्तों में रहे रहे परंपरागत निवासियों से संबंधित सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए पीसीसीएफ को वन क्षेत्रों के परंपरागत निवासियों का पूरा ब्यौरा सोमवार तक पेश करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई करते हुए वन विभाग को वन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से रहने वालों के कल्याण के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए, कमेटी समय समय पर निर्णय लेगी। इस दौरान न्याय मित्र दुष्यंत मैनाली ने काेर्ट को बताया कि 2021 से कोर्ट के पूर्व के आदेशों का अब तक पूरी तरह अनुपालन नहीं किया गया।