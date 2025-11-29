जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने गंगा नदी में राफ्ट की संख्या को स्वीकृति देने से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के निर्णय पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। बोर्ड नेसाहसिक पर्यटन के लिए राफ्ट की संख्या तय की थी।

कोर्ट को बताया गया कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने गंगा नदी की वहन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी और यह निर्णय लिया गया था कि गंगा नदी की अधिकतम वहन क्षमता 576 राफ्ट होगी।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में अलकनंदा गंगा रीवर राफ्टिंग समिति की ओर से याचिका दायर कर पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से गठित कमेटी के निर्णय को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि कमेटी का आकलन गलत है, क्योंकि एक राफ्ट को रैपिड पार करने में एक मिनट का समय लगता है, जबकि कमेटी ने उस समय को लगभग तीन मिनट माना है।