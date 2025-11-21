Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में एंगलिंग के बहाने मछलियों से क्रूरता पर रोक लगाने का मामला, हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

    By KISHOR JOSHIEdited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पूर्व वन संरक्षक जय राज की याचिका पर कोर्ट ने यह कदम उठाया। याचिकाकर्ता ने एंगलिंग पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि सरकार ने 2020 में पहले से लगी रोक हटा दी थी। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। File

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने प्रदेश में एंगलिंग के बहाने मछलियों से क्रूरता पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

    शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जय राज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड में एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने वन विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रहते हुए उत्तराखंड में एंगलिंग पर रोक लगा दी थी लेकिन वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने इस रोक को हटा दिया, जो गलत है। याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार अपने बनाए कानून का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने याचिका में एंगलिंग पर रोक लगाने की मांग की गयी है। जोड़ा कि देश भर में इस पर रोक लगनी चाहिए।

    खंडपीठ ने ने फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।