नर्स को 20 हजार प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के फैसले पर हाई कोर्ट की मुहर, पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रखा बरकरार

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने एक नर्स को इस साल फरवरी से 20 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन प्रभावी तिथि को संशोधित कर अप्रैल 2019 में मामला दायर करने की तिथि कर दिया।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ एक डॉक्टर की अपील पर सुनवाई की। पारिवारिक न्यायालय के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि गुजारा भत्ता की राशि बहुत अधिक तय की गई थी, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि उसकी पत्नी एक योग्य नर्स है।

महिला ने 6 अप्रैल, 2019 को भरण-पोषण के लिए आवेदन किया। अपनी योग्यताओं और जीएनएम डिप्लोमा धारक प्रशिक्षित नर्स होने के बावजूद, उसके पास आय का कोई साधन नहीं था और वह अपने माता-पिता के भरण-पोषण पर बहुत अधिक निर्भर थी। 25 फरवरी, 2025 को, पारिवारिक न्यायालय ऊधमसिंह नगर ने उसके पक्ष में निर्णय सुनाया और उसे 20 हजार प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया। कोर्ट ने आवेदन की तारीख के बजाय आदेश की तिथि से भुगतान शुरू करने के निर्णय ने उसे निराश कर दिया। इस निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह सीआरपीसी की धारा 125 के सुरक्षात्मक इरादे का उल्लंघन करता है।

पति ने अपने दायित्वों और सीमित आय को देखते हुए, भरण-पोषण के वित्तीय बोझ के विरुद्ध तर्क दिया। फिर भी कोर्ट ने धारा 125 के मूल उद्देश्य, अभाव और आवारागर्दी को रोकने पर केंद्रित रहा। कोर्ट ने आदेश देकर अन्याय का निवारण किया कि भरण-पोषण की राशि मूल आवेदन तिथि से पूर्वव्यापी रूप से दी जाए, ताकि पत्नी को कानून के तहत अपेक्षित पूरा लाभ मिले।

न्यायालय ने यह भी कहा कि डॉक्टर के वकील का यह तर्क कि उसकी पत्नी पेशेवर रूप से योग्य है और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम है, अपने आप में उसे भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं करता। न्यायालय ने टिप्पणी की, भरण-पोषण का अधिकार केवल शैक्षणिक योग्यता या सैद्धांतिक रोजगार क्षमता पर निर्भर नहीं है, बल्कि लाभकारी रोजगार प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की वास्तविक क्षमता पर निर्भर है।