जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नैनीताल रोड स्थित निजी होटल में विधानसभा चुनाव से पूर्व सीएम चेहरे की घोषणा से जुड़े सवाल पर कहा कि पार्टी में उनसे खूबसूरत कई लोग है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ही इस पर कोई निर्णय लेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक और यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष है। साथ ही शीर्ष नेतृत्व ने कई कमेटियों का गठन भी किया है। सामूहिक ज़िम्मेदारी की रणनीति के साथ ही कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी है।