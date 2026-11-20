जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के नगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बाइक रैली निकाली गई और छलिया नर्तकों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर समां बांधा।

स्वागत समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के बीच माला पहनाने को लेकर जद्दोजहद का दृश्य भी देखने को मिला। हरीश रावत ने माला पहन ली, जबकि आर्या माला लेकर बैठ गए।

शुक्रवार को सैलजा के साथ चुनाव संचालन समिति के हरक सिंह रावत, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, जिला प्रभारी स्वाति जोशी और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा समेत कई दिग्गज बागेश्वर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने ‘कांग्रेस आई, कांग्रेस आई’ के नारे लगाए।