    इन दिनों बच्‍चों में फैल रही ये बीमारी! लगती है चिकन पॉक्‍स जैसी, लेकिन उससे अलग; इस तरह रखें ध्‍यान

    By Ganesh Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:27 PM (IST)

    हल्द्वानी में बच्चों में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज (एचएफएमडी) का संक्रमण बढ़ रहा है। यह काकसैकी वायरस से होता है, जिसमें हाथ, पैर और मुंह में लाल दाने होते हैं। यह चिकन पॉक्स से अलग है और आमतौर पर एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। बुखार और गले में दर्द इसके शुरुआती लक्षण हैं। संक्रमण होने पर बच्चों को अलग रखें और डॉक्टर से सलाह लें।

    गर्मी, बारिश के मौसम में अधिक होता है इसका खतरा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्‍द्वानी। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज (एचएफएमडी) एक सामान्य वायरल संक्रमण है, जो ज्यादातर छोटे बच्चों में देखा जाता है। यह रोग काकसैकी वायरस के कारण होता है। जो एक तरह का एंटरोवायरस है। इसका खतरा गर्मी, बारिश के मौसम में अधिक होता है।

    बेस अस्पताल, हल्द्वानी के चर्म रोग विशेषज्ञ डा. मनीष मेरिया ने बताया कि इस संक्रमण में बच्चे के हाथ, पैर और मुंह के अंदर छोटे-छोटे लाल दाने या फफोले हो जाते है। कुछ लोग इसे चिकेनपाक्स से जोड़ते है, जो बिल्कुल अलग बीमारी है। चिकेनपाक्स में पूरे शरीर में दाने होते है।

    एचएफएमडी में केवल हथेली, तलवे और मुंह के अंदर छाले या दाने आते है। वहीं यह संक्रमण हफ्ते भर में अपने आप ठीक हो जाता है। जबकि चिकेनपाक्स के दाने होने के बाद उसका निशान भी जल्दी नहीं जाता है। एचएफएमडी के शुरुआती लक्षण बुखार आना, गले में दर्द, चिड़चिड़ापन और थकान महसूस होना रहता है।

    • संक्रमण होने पर बच्चे को कुछ दिन स्कूल न भेजकर अन्य बच्चों से दूर रखे
    • तरल, नरम आहार के साथ साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें
    • कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें