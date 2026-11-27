जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सिटी मजिस्ट्रेट व हल्द्वानी विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एपी बाजपेयी ने तहसील स्थित सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक में कहा कि 11 दिसंबर तक लोग नाम जुड़वाने के साथ ही संशोधन भी करवा सकते हैं। शिफ्ट वोटरों को नाम हटवाने की सुविधा भी मिलेगी, ताकि नई जगह नाम जुड़ सकें।

2 नवंबर से 11 दिसंबर तक विशेष पुनरीक्षण अभियान सिटी मजिस्ट्रेट के अनुसार 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। बीएलओ के पास संबंधित बूथ की मतदाता सूची है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी यह नजर आएगी।