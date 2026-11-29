जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मतदाता सूची से 28 लोगों के नाम हटवाने के लिए बीएलए-2 की पहचान का दुरुपयोग कर फर्जी फार्म-7 दाखिल किए गए थे। शिकायतकर्ता के तत्कालीन कोतवाल और एसएसपी से गुहार लगाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।

न्यायालय के आदेश के बाद भी पुलिस 52 दिन तक प्राथमिकी दर्ज करने से बचती रही। अब दोनों अधिकारियों के तबादले और नए एसएसपी के चार्ज लेते ही शुक्रवार को बनभूलपुरा थाना पुलिस ने मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली।

इंद्रानगर निवासी इकराम अली विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत अपने बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए)-2 के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार 20 अगस्त को संबंधित बीएलओ से जानकारी मिली कि 12 अगस्त को निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर उनके नाम से भाग संख्या 134 के 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आनलाइन फार्म-7 जमा किए गए हैं।

इकराम का कहना है कि उन्होंने किसी मतदाता का नाम हटाने के लिए आवेदन नहीं किया था और न ही किसी को अपनी पहचान इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों को शपथपत्र के साथ लिखित शिकायत दी। इसके बाद 24 अगस्त को बनभूलपुरा थाने और 29 अगस्त को तत्कालीन एसएसपी को प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत न्यायालय की शरण ली।