संवाद सहयोगी, छौड़ाही (बेगूसराय)। मतदाता सूची को पारदर्शी, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। अब बूथ स्तर पर वाट्सएप ग्रुप बनाकर मतदाताओं तक निर्वाचन संबंधी सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी।

प्रत्येक मतदान केंद्र के क्षेत्र से कम से कम एक सदस्य को इस ग्रुप से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। शनिवार को छौड़ाही प्रखंड कार्यालय सभागार में बीएलओ की बैठक में बीडीओ प्रिया कुमारी ने निर्वाचन कार्यों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने, मृत एवं अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने तथा सूची की त्रुटियों में सुधार के कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रपत्र छह, सात एवं आठ के लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन करने को कहा।