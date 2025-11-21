Haldwani: उपद्रव के मामले में आरोपित विपिन को 14 दिन के लिए भेजा नैनीताल जेल, रेस्टोरेंट व पीलीकोठी में हुआ था पथराव

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उजाला नगर में 16 नवंबर की रात उपद्रव के मामले में आरोपित विपिन पांडे को पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया। इसके बाद विपिन अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में नामजद आरोपित यतिन पांडे व अतुल गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश दे रही है।

बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में 16 नवंबर को उजालेश्वर मंदिर के पास गोवंश का कटा सिर मिलने की सूचना पर लोग एकत्रित हो गए थे। वहीं इंटरनेट मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने पर लोगों ने उजाला नगर स्थित एक रेस्टोरेंट व पीलीकोठी में पथराव कर तोड़फोड़ कर दिया था। देर रात में भीड़ को काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था।

वहीं कई दिनों तक संबंधित तोड़फोड़ वाले स्थानों पर पुलिस जवान भी मुस्तैद रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 40 से 50 अज्ञातों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने पहले चार आरोपित को चिह्नित किया था। जिसमें दो नाबालिग निकले थे। जिन्हें पुलिस ने उनके स्वजन को सौंप दिया था। जबकि अन्य दो आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।