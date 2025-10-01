Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब महज ढाई हजार में अल्मोड़ा का हवाई सफर, टाइमिंग से लेकर हर जानकारी जानिए यहां

    By govind singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:45 PM (IST)

    Haldwani Almora Helicopter Service हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। गौलापार हेलीपोर्ट से रोजाना दो उड़ानें होंगी जिससे यात्री ढाई हजार रुपये में अल्मोड़ा पहुंच सकेंगे। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए भी हवाई सेवा उपलब्ध है। यात्री ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    रोजाना दो बार हेलीकाप्टर पहाड़ के लिए उड़ान भरेगा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुमाऊं के प्रवेशद्वार हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए आज से हेली सेवा शुरू हो जाएगा। ढाई हजार रुपये में लोग अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। गौलापार स्थित हेलीपोर्ट से रोजाना दो बार हेलीकाप्टर पहाड़ के लिए उड़ान भरेगा। वहीं, पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए भी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। यात्री आनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हल्द्वानी से अल्मोड़ा के सफर में पर्यटकों को कई बार जाम में फंसना पड़ता है। परेशान लोगाें में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जिंन्हें आगे जागेश्वर धाम दर्शन के लिए जाना होता है। ऐसे में हवाई यात्रा इनके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा जरूरी काम से तय समय पर हल्द्वानी या अल्मोड़ा पहुंचने वाले स्थानीय लोगों के पास भी यात्रा को लेकर दूसरा विकल्प होगा।

    हेरिटेज एविएशन के स्थानीय मैनेजर रविंद्र सिंह के अनुसार गौलापार से बुधवार सुबह 11.50 पर पहली सेवा रवाना होगी। दूसरी दोपहर तीन बजकर दस मिनट में। जबकि अल्मोड़ा से वापसी की उड़ानों का समय 12.50 और चार बजकर दस मिनट तय किया गया है।

    इसके अलावा पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के बीच में भी एक दिन दो बार हवाई सुविधा मिलेगी। यहां भी एक साइड का किराया ढाई हजार ही होगा। यात्री www.airheritage.in वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं।