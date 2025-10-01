Language
    पहाड़ की हवाई यात्रा हुई आसान, हल्द्वानी से अल्मोड़ा की फ्लाइट अब सिर्फ इतने रुपये में मिलेगी

    By govind singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए आज से हेली सेवा शुरू हो गई है। गौलापार से रोजाना दो बार हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा जिसका किराया ₹2500 है। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए भी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। यात्री ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जाम से परेशान यात्रियों और समय पर पहुँचने की आवश्यकता वाले लोगों के लिए यह सेवा लाभकारी होगी।

    अब ढाई हजार में हल्द्वानी से अल्मोड़ा की हवाई यात्रा।

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी।  कुमाऊं के प्रवेशद्वार हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए आज से हेली सेवा शुरू हो जाएगा। ढाई हजार रुपये में लोग अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। गौलापार स्थित हेलीपोर्ट से रोजाना दो बार हेलीकाप्टर पहाड़ के लिए उड़ान भरेगा।

    वहीं, पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए भी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। यात्री आनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। हल्द्वानी से अल्मोड़ा के सफर में पर्यटकों को कई बार जाम में फंसना पड़ता है। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं, जिंन्हें आगे जागेश्वर धाम दर्शन के लिए जाना होता है।

    ऐसे में हवाई यात्रा इनके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा जरूरी काम से तय समय पर हल्द्वानी या अल्मोड़ा पहुंचने वाले स्थानीय लोगों के पास भी यात्रा को लेकर दूसरा विकल्प होगा। हेरिटेज एविएशन के स्थानीय मैनेजर रविंद्र सिंह के अनुसार गौलापार से बुधवार सुबह 11.50 पर पहली सेवा रवाना होगी। दूसरी दोपहर तीन बजकर दस मिनट पर होगी।

    जबकि अल्मोड़ा से वापसी की उड़ानों का समय 12.50 और चार बजकर दस मिनट तय किया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के बीच में भी एक दिन दो बार हवाई सुविधा मिलेगी। यहां भी एक साइड का किराया ढाई हजार ही होगा। यात्री www.airheritage.in वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं।