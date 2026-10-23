हल्द्वानी अस्पताल से दुष्कर्म का आरोपित किशोर अब तक पुलिस पुलिस की गिरफ्त से दूर, बस स्टैंड के पास मिली लोकेशन

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बेस अस्पताल की खिड़की से कूदकर फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपित किशोर अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। मामले में बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक विनोद डालाकोटी की ओर से तहरीर दी गई है।

पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत करने की प्रक्रिया में जुटी है। वहीं, फरार किशोर की लोकेशन हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन के आसपास भी दिखाई देने की बात सामने आई है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और आरोपित के स्वजन से पूछताछ कर रही है।

गुरुवार को 16 वर्षीय किशोर को तबीयत खराब होने पर स्वास्थ्य जांच के लिए बाल संप्रेक्षण गृह से बेस अस्पताल लाया गया था। दोपहर करीब एक बजे उसने शौचालय जाने का बहाना बनाया और पुलिस की नजरों से बचकर खिड़की से कूदकर फरार हो गया।