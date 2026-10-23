तीनपानी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार का कहर एक की मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। तीनपानी बाईपास फ्लाईओवर पर शुक्रवार दोपहर तेज रफ्तार कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

कार में एक युवती समेत चार लोग सवार थे। हादसे में युवती सुरक्षित बच गई। घायलों को उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त कार यूके 02 ए 2544 नंबर की है। कार किसी शिक्षक की बताई जा रही है।