बनभूलपुरा में नशे के इंजेक्शन बेचने वाले मां-बेटे को 15 साल की सजा

जागरण संवाददाता, नैनीताल। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजीव कुमार की कोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा के गफूर बस्ती में नशे के इंजेक्शन बेचने के चर्चित मामले में मां-बेटे को 15-15 साल कठोर कारावास व डेढ़-डेढ़ लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट के दोषी करार देने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूजा साह के अनुसार दो सितंबर 2022 को बनभूलपुरा थाना की उप निरीक्षक सुनीता कुंवर पुलिसकर्मियों के साथ पैदल गश्त पर थी। गफूर बस्ती पहुंचे तो भूरा कबाड़ी की दुकान में लोग पुलिस को देख गली में भागने लगे।

एक महिला बैग कंधे में लटकाये, को नीचे छोड कर भागने की कोशिश करने लगी, जिसको महिला कांस्टेबल पकड़ लिया। फेंके गये बैग की जांच की तो उसमें प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन व भारी मात्रा में नगदी थी। गिनती की तो 21 पत्तों में 103 इंजेक्शन व 25 हजार से अधिक नगदी थी।