उत्तराखंड के हल्द्वानी में नाबालिग से दुष्कर्म, छात्र नेता समेत चार नामजद

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुखानी कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

पीड़िता की ओर से दी गई नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस ने चार युवकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। वहीं मामले की विवेचना महिला सब इंस्पेक्टर को सौंपी गई है।