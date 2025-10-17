हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के नाराज छात्रों का दुस्साहस, प्रोफेसर की गाड़ी में मारा स्क्रैच
हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में नाराज छात्रों ने प्रोफेसर की गाड़ी पर स्क्रैच मारकर विरोध जताया। इस घटना से कॉलेज परिसर में तनाव फैल गया है। कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और छात्रों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। घटना ने कॉलेज में अनुशासन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर (एपी) की गाड़ी पर तीन छात्रों ने स्क्रैच मार दी। यह प्रकरण सीसीटीवी में कैद हुआ है। इन छात्रों को एपी ने परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा था। जिससे नाराज छात्रों ने यह कारनामा किया। इस संबंध में कालेज प्रशासन जांच कर रहा है।
फरवरी माह में फोरेंसिक मेडिसिन की एक परीक्षा के दौरान तीन छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा गया। इसमें विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डा. पूजा हटवाल ने छात्रों को स्मार्ट वाच से परीक्षा में नकल करते धरा था। इसके कारण तीनों छात्रों को रस्टीकेट कर दिया गया। इससे छात्रों में एपी डा. पूजा के खिलाफ नाराजगी थी। इस पर छात्रों ने उनकी कार के बगल से गुजरते वक्त उस पर नुकीली चीज से स्क्रैच मार दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।
इस मामले में नाराज प्रोफेसर ने छात्रों पर ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर कालेज प्रशासन से शिकायत की है। हालांकि छात्रों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में मेडिकल कालेज प्राचार्य डा. जीएस तितियाल ने बताया कि इस मामले में छात्रों पर जांच बैठा दी है। वहीं दीपावली के बाद तीनों छात्रों की बुलाकर उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
