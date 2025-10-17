जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर (एपी) की गाड़ी पर तीन छात्रों ने स्क्रैच मार दी। यह प्रकरण सीसीटीवी में कैद हुआ है। इन छात्रों को एपी ने परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा था। जिससे नाराज छात्रों ने यह कारनामा किया। इस संबंध में कालेज प्रशासन जांच कर रहा है।

फरवरी माह में फोरेंसिक मेडिसिन की एक परीक्षा के दौरान तीन छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा गया। इसमें विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डा. पूजा हटवाल ने छात्रों को स्मार्ट वाच से परीक्षा में नकल करते धरा था। इसके कारण तीनों छात्रों को रस्टीकेट कर दिया गया। इससे छात्रों में एपी डा. पूजा के खिलाफ नाराजगी थी। इस पर छात्रों ने उनकी कार के बगल से गुजरते वक्त उस पर नुकीली चीज से स्क्रैच मार दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।